Rabbit Hole | Kiefer Sutherland non distingue realtà e finzione nel teaser trailer della serie Paramount+

(Di domenica 29 gennaio 2023)torna a vestire i panni di un agente (questa volta alle prese con lo spionaggio aziendale) neldi, la nuovatargataDa Jack Bauer a John Weir: inne passerà probabilmente tante quante in 24, come sembra trasparire dal primonuovatende a mettersi in situazioni piuttosto complicate nelle suetv, non è vero? Da 24 a Designated Survivor, e ora in, l'attore ...

Paramount + ha condiviso il primo teaser trailer della serie, il nuovo progetto con star Kiefer Sutherland che debutterà domenica 26 marzo negli Stati Uniti sugli schermi americani. Le prime due puntate delle otto che compongono la prima stagione ...Paramount+ ha diffuso il primo teaser trailer di, la nuova serie interpretata da Kiefer Sutherland, in arrivo il prossimo ...

Rabbit Hole Trailer: primo sguardo alla serie Paramount+ di Kiefer Sutherland NerdPool

Rabbit Hole: la nuova serie con Kiefer Sutherland ha una data di ... BadTaste.it TV

Paramount Plus annuncia le date di sucita in Italia di nuove serie tra ... MovieTele.it

PathCraft – La recensione IGN ITALY

Salernitana – Torino: dove vederla in Tv – US Salernitana 1919 ... US Salernitana 1919

Kiefer Sutherland torna a vestire i panni di un agente (questa volta alle prese con lo spionaggio aziendale) nel teaser trailer di Rabbit Hole, la nuova serie targata Paramount+ ...Good luck finding another title as Ronseal as Women Talking. The film is set in an isolated community of Mennonites — a radical Protestant sect — in today’s Ame ...