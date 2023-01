Quarta Repubblica | le anticipazioni di lunedì 30  gennaio 

Leggi su 361magazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà intervistato da Nicola Porro nel nuovo appuntamento con “”, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica, in onda domani, in prima serata su Retequattro, a partire dalle 21.30. Nel corso della serata spazio alle direttive europee sulle case green, al via libera per la farina di grillo, fino all’ipotesi della carne sintetica in arrivo sulle nostre tavole. Sono le ultime mosse dell’Unione europea che rischiano di dare una stangata agli italiani e mettere in difficoltà la filiera agroalimentare del made in Italy. Leggi anche –> Fiorello, Pausini e Giorgia uniti per la solidarietà: parata di VIP a Roma Con reportage, cifre e approfondimenti, la puntata si occuperà anche di immigrazione con gli sviluppi sullo sbarco della nave Ong Geo Barents nel porto di La Spezia. ...