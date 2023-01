Quanto costa la violenza maschile in Italia? Un libro prova a fare i calcoli | ecco cosa emerge

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Anni fa, durante una cena, un’amica mi raccontò di aver dovuto fronteggiare un molestatore particolarmente volgare e aggressivo mentre stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, poi mi chiese: “Se tutti gli uomini cadessero addormentati, almeno per un anno, le donne dovrebbero gestire parecchi problemi ma almeno potrebbero tirare un respiro di sollievo, e vivere con meno paura per la loro, non credi?”. Poi bilanciò vantaggi e svantaggi concludendo che un provvidenziale letargo dell’intera popolazione mondialedella durata di 12 mesi sarebbe stato estremamente vantaggioso per il pianeta e il suo ecosistema, anche considerando l’improvvisa cessazione delle guerre. Era molto arrabbiata ma la sua analisi non era affatto bislacca. Il costo della virilità – Quello che l’risparmierebbe se gli uomini si ...