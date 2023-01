Quanti soldi ha guadagnato Novak Djokovic con la vittoria agli Australian Open? Montepremi milionario E Tsitsipas…

(Di domenica 29 gennaio 2023)ha vinto gli2023, sconfiggendo Stefanos Tsitsipas in tre set nella Finale andata in scena sul cemento di Melbourne. Il serbo ha confermato il pronostico della vigilia, riuscendo così ad alzare al cielo il trofeo Down Under per la decima volta e a mettere le mani sul 22mo Slam della sua gloriosa carriera. Il fuoriclasse balcanico ha così agguantato lo spagnolo Rafael Nadal in testa alla classifica dei giocatori capaci di vincere il maggior numero di tornei dello Slam. Il 35enne ha sfoderato una prestazione impeccabile e ha ribadito la propria imbattibilità negli atti conclusivi giocati in Australia (ha fatto 10 su 10).ha dominato il primo set, mentre nel secondo e nel terzo è riuscito a imporsi al tie-break. Un successo maturato con il ...

