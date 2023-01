«Quando ho iniziato a scrivere questo libro ho pensato che una coppia omosessuale avrebbe avuto problemi diversi da una coppia tradizionale Invece mi sono accorta che tutte le famiglie fronteggiano gli stessi problemi»

Leggi su iodonna

(Di domenica 29 gennaio 2023) Una famiglia arcobaleno chiamata alla ricerca di una felicità più autentica, come molte altre, è il tema centrale di Con i denti, nuovo romanzo dell’autrice americana Kristen Arnett, nota per la sua capacità di pescare nelle profondità dell’umano. L’urgenza di conoscersi, prima ancora di riconoscersi in un altro, sarebbe infatti centrale per Sammie e Monika,consolidata dalla presenza di Samson, un figlio desiderato che diventa però la cartina di tornasole del loro non comprendersi. Kristen Arnett e? nata a Orlando, in Florida. Il suo romanzo d’esordio, Mostly Dead Things (2019), e? entrato nella classifica dei bestseller del New York Times. Con i denti e? stato il migliordel 2021 per The Washington Post, Vogue, Marie Claire. Credit: Eve Edelheit for The New York ...