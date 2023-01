Quando Dino Giarrusso se la prendeva anche con Bonaccini | le battaglie dell’ex M5s contro il Pd riaffiorano sui social

Leggi su open.online

(Di domenica 29 gennaio 2023) Non solo militanti ed esponenti di partito:non dimenticano. Dopo l’annuncio disulla sua entrata nel Partito Democratico, l’ex M5s e inviato de Le Iene è schizzato tra gli argomenti più discussi del web. In particolare, iniziano a spuntare alcuni tweet piuttosto recenti in cuiattaccava il partito democratico e il candidato alla segreteria del Pd e presidente dell’Emilia-Romagna Stefano. Lo stesso per il quale ieri ha fatto un endorsment: «Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita cheha in mente». Ma in piena campagna elettorale, lo scorso 10 agosto, ci fu uno sTwitter tra i due. «Gente che ci spiega che l’Emilia-Romagna non può essere mai ...