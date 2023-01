... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "per Skriniar che ha ...L'Inter quest'estate aveva rifiutato un'offerta di 50 milioni dal. Poi è successo che il ... In questo incredibile mercato degli straccioni, la parte del leone l'halo Spezia , con 7 acquisti,...

Psg, fatta per Skriniar che ha già comunicato l’addio ai compagni dell’Inter ItaSportPress

Canovi sicuro: "Skriniar andrà al PSG, ormai è cosa fatta" L'Interista

Skriniar al Psg Per Galtier è tutto fatto: "Non so se verrà subito o in estate" La Gazzetta dello Sport

Mbappè pizzicato a guardare un video particolare durante un ... Fanpage.it

Wolverhampton, è fatta per Sarabia dal PSG: nelle prossime ore lo spagnolo firma fino al 2025 TUTTO mercato WEB

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio fa il punto sulla situazione di Milan Skriniar sul suo sito internet: "Il futuro di Milan Skriniar è… Leggi ...Insomma, la probabilità che Skriniar abbia chiuso la sua avventura nerazzurra con l’espulsione rimediata contro l’Empoli rimane molto elevata Il difensore slovacco ha deciso che dalla prossima stagion ...