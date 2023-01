Pratica Samp archiviata agilmente | ora testa alla Coppa | sbancare San Siro non pare impossibile

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 gennaio 2023) Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Contro unastile “pullman di traverso”, la Dea fatica un po’ mafine supera per 2 a 0 i blucerchiati. Sin da subito si capisce che i nerazzurri devono sudare le proverbiali sette camicie per scardinare la linea difensiva avversaria, intenta solo a limitare i danni senza colpo ferire. Si giocamente ad una sola porta con gli avanti atalantini che cercano in tutti i modi di superare il portiere Audero. Lookman ed Højlund provano più volte a metterla dentro ma senza successo. Quando sembra che il primo tempo finisca con il risultato ad occhiali, ecco che Maehle (ottima la sua prova) mette dentro dila sua seconda rete consecutiva in altrettante gare. Dopo il riposo si pensa ad unache deve scoprirsi per raggiungere il ...