Possiamo ancora meravigliarci | anche con la tecnologia

(Di domenica 29 gennaio 2023) Come nei romanzi di appendice riprendiamo da dove ci siamo lasciati nell’articolo che ha preso spunto dal primo incontro al quale rinviamoper la contestualizzazione e la descrizione dell’iniziativa. Lae il nostro rapporto con la, intesi come capacità di domandarci del perché e del per come delle cose e di come funzionano, non è solo condizione del nostro essere umani e del modo in cui conviviamo gli uni assieme agli altri nel mondo, ma èun nostro elemento costitutivo. Nel precedente articolo abbiamo scritto di come la forma del desiderio, il desiderio, il desiderare stesso, sia hardware, software e proxy del nostro stesso essere umani. La forma del nostro desiderio intesa come la natura del nostro nascere e divenire essere umani è da principio relazione e creazione, participio ...