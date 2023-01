(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un totale di 425,5 milioni assegnati sui 600 disponibili che andranno a finanziare 901 nuovee 31rigettati. Nel 52% dei casi iapprodano in contesti in cui il servizio di mensa scolastica era completamente assente. Il 41% delle risorse disponibili andranno a Comuni del Sud e delle Isole, il 15% nel Centro Italia e il 44% al Nord. Questi alcuni dei numeri che emergono da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, basati sulle graduatorie definitive diffuse dal ministero dell’Istruzione e del Merito e relative al Piano di estensione del tempo pieno e, prevista dall’Investimento 1.2 della Missione 4 ‘Istruzione e Ricerca’, Componente 1 ‘Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle ...

... dagli asili nido alle università' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). 'L'avviso in questione, così come quello per gli asili nido, ha avuto - osserva- un iter piuttosto ......a comuni e città metropolitane italiane Il capitolo di spesa più rilevante analizzato da, che ... molto più cospicue, previste dal. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi ...

Pnrr, Csel: con fondi mense scolastiche finanziati 901 progetti costruzione e ristrutturazione Adnkronos

