Pnrr | Bonaccini | ' preoccupato | non hanno uno straccio di idea su cosa fare'

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - "La destra ha votato contro il Next Generation Eu in Europa e contro il Pnrr in Italia. Ricordiamolo sempre: fosse stato per loro, non avremmo visto un soldo. Ecco perché dobbiamo essere molto preoccupati, e vigili oggi dall'opposizione, sulla gestione di queste risorse". Lo sostiene il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini. "Dopo 4 mesi stanno ancora facendo una discussione ideologica e inconcludente su come cambiare di quel piano; senza considerare che tra meno di 4 anni ciò che non sarà stato speso andrà restituito. E senza occuparsi intanto del problema più grave e più urgente: tutta quella programmazione e quella progettazione era stata fatta a prezzi radicalmente più bassi, per cui oggi si stanno bloccando molte gare d'appalto e molti cantieri", aggiunge.

"La destra ha votato contro il Next Generation Eu in Europa e contro il Pnrr in Italia. Ricordiamolo sempre ... Lo sostiene il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini. "Dopo 4 ...