PioliOut | può ‘saltare’ subito | il traghettatore e il prossimo allenatore

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 29 gennaio 2023) E’ una crisi con pochi precedenti. E’ una situazione sempre più delicata in casa Milan, dal punto di vista tecnico e dei risultati. La squadra si è trasformata (in senso negativo) dai minuti finali della partita di campionato contro la Roma. Poi sono arrivate una serie di prestazioni pessime e i risultati non sono stati all’altezza. Oggi è arrivato il punto più basso, la debacle casalinga contro il Sassuolo potrebbe portare pesanti conseguenze. Dopo il pareggio contro i giallorossi sono arrivate solo brutte figure: l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino, il pareggio contro il Lecce e le bruttissime sconfitte contro Lazio e Sassuolo, senza dimenticare la sconfitta nel derby di Supercoppa contro l’Inter. Foto di Claudio Giovannini / AnsaLa posizione di Pioli, il traghettatrore e il sostituto Stefano Pioli non ha più in mano lo spogliatoio, la risposta della squadra è stato ...