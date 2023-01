Pioli | ' Siamo in difficoltà | dobbiamo reagire Valuterò dei cambiamenti'

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un'altra sconfitta, in quella che doveva essere la partita della svolta. Il Milan incassa un 5 - 2 doloroso e inatteso, a San Siro, e Stefanonon nasconde le: 'È chiaro, c'è delusione.

E sulla teoria che la squadra abbia spento la luce,dice: 'Dalla non vittoria con la Roma non abbiamo più messo in campo le nostre prestazioni a livello tecnico e mentale. Gli ultimi giorni di ......5: una conclusione sballata e poco altro ) De Ketelaere 5:di fronte a un giocatore che ha ...3: gestione disastrosa della crisi del Milan. Scelte tattiche discutibili che mettono la squadra ...

Stefano Pioli dice addio allo Scudetto. Cede il titolo, in pratica, essendo campione uscente. L'allenatore del Milan, dopo l'umiliante sconfitta interna subita per mano del Sassuolo, si esprime così a ...