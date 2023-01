Pioli | «Probabilmente non riusciremo a vincere lo scudetto | il nostro scudetto sarà la Champions»

(Di domenica 29 gennaio 2023) Dopo la sconfitta 5-2 contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan, Stefano, ha riformulato gli obiettivi di stagione. Lolasciamolo da parte: illa zona, ha detto. Queste le sue parole a Sky Sport: «Sono deluso, ma con la delusione non andiamo tanto lontano. Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà e questo mi deve spingere a capire che alcune situazioni vanno migliorate e interpretate diversamente, dobbiamo reagire,nona rilo, ma illottare per la zona, abbiamo ...

... "Il nostro obiettivo ora è lottare per la zona Champions" MILANO - "non riusciremo a ... L'allenatore del Milan Stefanoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 5 - 2 ...Dobbiamo reagire;non riusciremo a rivincere lo Scudetto , il nostro Scudetto sarà ... Il tecnico del Milan Stefanoè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il clamoroso ko per 5 - 2 ...

Pioli: «Probabilmente non riusciremo a vincere lo scudetto, il nostro ... IlNapolista

Milan, la resa di Pioli: "Non riusciremo a rivincere lo Scudetto" Sportitalia

Pioli: «Non è questione di pancia piena. Pensate che non sappia ... IlNapolista

Il Milan ha deciso di non punire la squadra ma Pioli ha chiesto di ... Fanpage.it

Milan-Sassuolo 2-5: altra disfatta rossonera, per Pioli è sempre più crisi Tuttosport

SERIE A - Stefano Pioli, in conferenza stampa, dice addio al bis-Scudetto. "Ora dobbiamo reagire. Probabilmente non riusciremo a rivincere lo scudetto, il nostr ...Il tecnico del Milan: 'Il nostro obiettivo ora è lottare per la zona Champions' MILANO (ITALPRESS) - 'Probabilmente non riusciremo a rivincere ...