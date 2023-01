Philips verso massiccio piano di licenziamenti

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il gruppo olandesedovrebbe annunciare domani un taglio della forza lavoro, a causa dei risultati finanziari deludenti. Lo riferisce il quotidiano “Eindhovens Dagblad” secondo cui la multinazionale taglierà almeno 1.000 posti nei soli Paesi Bassi. Nella giornata di lunedì 30 gennaiodovrebbe pubblicare i risultati finanziari del 2022, con una perdita stimata in 1,5 miliardi di euro. Già nei mesi passati l’azienda ha dovuto ricorrere a un taglio dei dipendenti a livello globale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

