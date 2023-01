Petr Pavel eletto presidente delle Repubblica Ceca

... più tardi rivendicato dagli anarchici greci in relazione al caso di Alfredo Abbonati per leggere anche Leggi anche Repubblica Ceca, il generale Nato in pensionevince le elezioni Iran, ...L'ex generaleha vinto il ballottaggio delle presidenziali nella Repubblica ceca contro l'ex premier conservatore Andrj Babis.ha ottenuto il 56.45% contro il 43.54 del suo avversario, stando all'...

L’europeista Petr Pavel ha vinto le elezioni presidenziali in Repubblica Ceca Il Post

Petr Pavel è il nuovo presidente ceco. Andrej Babis sconfitto al ballottaggio RaiNews

Repubblica Ceca, il generale Nato in pensione Petr Pavel vince le elezioni la Repubblica

Repubblica Ceca, l’ex generale Petr Pavel vince le presidenziali. Al ballottaggio con Babis ottiene il 56,45% La Stampa

In Repubblica Ceca il ballottaggio tra il miliardario populista Babis e il generale filo-Nato Pavel (che ha s… la Repubblica

Petr Pavel è stato eletto presidente della Repubblica Ceca. Pavel ha battuto il suo avversario, l’ex primo ministro ceco Andrej Babiš.L’ex generale Petr Pavel ha vinto il ballottaggio delle presidenziali nella Repubblica ceca contro Andrj Babis. Pavel ha ottenuto il 56.45% contro il 43,54% incassato dall suo… Leggi ...