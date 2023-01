Pescara-Foggia | grave infortunio per Luca Mora | in ospedale dopo una botta alla testa

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tanta paura allo stadio Adriatico di, dove durante la sfida contro ilvalida per la Serie C 2022/2023un brutto scontro aereo con un avversario è stato trasportato all’civile Spirito Santo. Il giocatore era cosciente, ma lamentava una violentatra lae il collo. Uscito in barella, il centrocampista è stato portato al nosocomio abruzzese per gli accertamenti del caso. SportFace.