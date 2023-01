Centinaia di manifestanti, incappucciati e muniti di scudi, si sono scontrati con la polizia in', nella capitale Lima. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza dopo il rifiuto dei parlamentari di dare il via libera alle elezioni anticipate. Il corteo, iniziato come una festa popolare, e'...Continuano le proteste nella zona vicino al Parlamento. Si tratta degli ennesimi episodi di violenza dopo il rifiuto dei parlamentari di dare il via libera alle elezioni anticipate. E intanto si ...

Perù: nuovi scontri a Lima con la polizia, muore un manifestante Agenzia ANSA

Peru': nuovi scontri con la polizia a Lima, morto un manifestante - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Perù, nuovi scontri a Lima tra polizia e manifestanti TGCOM

Perù, nuovi scontri a Lima tra polizia e manifestanti: un morto. FOTO Sky Tg24

Peru, nuovi scontri a Lima tra polizia e manifestanti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Centinaia di manifestanti, incappucciati e muniti di scudi, si sono scontrati con la polizia in Peru', nella capitale Lima. Si tratta ...Nessuna tregua: al grido «Ni un paso atrás, la huelga continúa» (non un passo indietro, lo sciopero va avanti), le mobilitazioni contro la presidente Dina Boluarte e il congresso che la sostiene ...