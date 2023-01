Perché si chiamano i “giorni della merla”?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tutti pronti per i “”. Come tradizione vuole il 29,30,31 gennaio prepariamoci per quelli che vengono definiti i trepiù freddi dell’anno. La leggenda tutta italiana, concorrente del GiornoMarmotta statunitense, non ha però un’unica vulgata, anzi. Quella classica vuole unabianca che sfida il freddo mese di gennaio uscendo dal suo rifugio per costruire un nido. Solo che il gelido gennaio non ci sta e fa soffiare vento gelido e neve rendendo proprio gli ultimi tredel mese i più freddi dell’anno. Un’altra versione vuole sempre labianca fare provviste per il gelido mese invernale di gennaio che sempre secondo questa versione aveva 28. A quel punto il giorno 28 la ...