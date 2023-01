Perché NDG è assente ad Amici il 29 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di domenica 29 gennaio 2023) ? Il cantante non si è presentato in studio nel giorno della registrazione dell’appuntamento trasmesso su Canale 5 dalle ore 14.00 di domenica 29. I fan si sono allarmati, nel saperloin puntata, ma Maria De Filippi non ne ha fatto accenno. L’assenza di NDG è emersa dalle anticipazioni disponibili sui social dal giorno della registrazione e, nella puntata del 29, non è passata inosservata. Il cantante non è mai intervenuto, non è mai stato inquadrato e la sua assenza si è tradotta anche, chiaramente, nella mancata esibizione ai fini della classifica di gradimento di canto. I giudici Rocco Hunt, Alex Britti e Anna Pettinelli non lo hanno ascoltato e non hanno quinti potuto attribuirgli un voto. Ma cosa successo a NDG enon c’era?NDG è ...