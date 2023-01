Perché guardo Sanremo Addio Pd | qua si arriva alla scissione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Esistono ormai due Pd, forse inconciliabili. E le parole di Giuseppe Provenzano testimoniano come l'ipotesi dellanon sia solo fanta-politica o "terrorismo"vigilia delle primarie. Il vicesegretario dem nonché ex ministro per il Sud nel governo Conte 2, in una intervista al Fatto Quotidiano commenta la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento all'Ariston per la finalissima del Festival di, sabato 11 febbraio, con parole decisamente chiare e dure. "È bene discutere della guerra e della pace, ma ioil festival per ascoltare le canzoni, non per discutere di politica - spiega -. Avrei preferito che lo facesse il Tg1 della Rai: evidentemente è troppo occupato dmaggioranza, cheal 70% di presenze". Piccola nota a ...