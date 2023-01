Perché da “terrone” dico sì all’autonomia

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ci mancava solo un redivivo Gianfranco Fini ad ammonirci sui rischi, in verità molto presunti, della cosiddetta “autonomia differenziata”, la bozza di disegno di legge in nove articoli presentata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, che dovrebbe passare nel Consiglio dei Ministri del 2 febbraio prosimo. Lo ha fatto ieri a Napoli, buon ultimo dopo opinionisti e “borghesi riflessivi” di ogni tipo che avevano fatto sentire la loro voce allarmata nelle ultime settimane. E non si capiscefaccia così tanta paura già solo la parola “autonomia”, che pure ha una nobile origine greca e che indica il “governarsi” o “darsi una legge da sé”). Come se i laender tedeschi o gli Stati americani non godessero di una autonomia molto più ampia di quella che si prova ad introdurre in Italia. O quasi come se non fosse già la Costituzione, che ...