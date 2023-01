Pensano tutti di sapere Arianna Mihajlovic | uno sfogo amaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Unoquello a cui si è lasciata andaresui social. A un mese dalla morte del marito Sinisa, scomparso per una leucemia per cui era in cura da tre anni, la donna ha espresso tutto il proprio fastidio attraverso un post su Instagram. Di solitoè molto riservata e posta soltanto contenuti sui bei ricordi della sua famiglia, ma questa volta ha deciso di mettere a tacere alcune voci che evidentemente hanno toccato tasti delicati. "di conoscere le cose private della mia famiglia…. Parlano, rilasciano dichiarazioni (false), interviste sui giornali, senzacome sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie", ha scrittonel post. Nessun ...