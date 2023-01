Pd | l' ingresso di Giarrusso è un passo falso di Bonaccini Il governatore rischia di minare la sua credibilità

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ieri 28 gennaio, durante la convention di presentazione della candidatura di Stefanoa segretario del Pd, si è presentato Dino, annunciando il suo ritorno in politica e soprattutto la sua entrata a supporto deldell’Emilia – Romagna. Il suo discorso ha prodotto molte perplessità non solo sui social -che lo hanno attaccato duramente anche a livello satirico- ma anche nello stesso Partito democratico. Molti infatti si sono chiesti il perché di questa mossa che non sembra poter apportare benefici all’immagine di, ma che è incomprensibile anche dal punto di vista dell’apporto elettorale. Oggi 29 gennaio, sul Corriere della Sera a firma di Giulia Ricci, è uscita una intervista all’ex deputato europeo dei Cinque Stelle ed ex iena che tenta di spiegare i motivi della sua scelta. ...