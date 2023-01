Pd | Alec Ross a sostegno di Bonaccini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma, 29 gen. (Adnkronos) -, per sei anni collaboratore di Barack Obama, di cui ha anche coordinato il comitato ‘Technology media policy' durante la prima campagna presidenziale nel 2008, sostiene Stefano. Esperto di politiche tecnologiche e già Senior advisor for innovation per Hilary Clinton durante il suo mandato di Segretario di Stato, oggisi divide fra gli Stati Uniti e Bologna, dove insegna alla Bologna Business School dell'Alma Mater. “Ho visto quello che ha fatto in Emilia-Romagna e la sua leadership, lo ringrazio per ciò che ha fatto nella sua regione e per quello che farà per tutta l'Italia: in bocca al lupo presidente”, affermain un videomessaggio inviato alla due giorni di Milano adisegretario nazionale ...