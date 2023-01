Pavel | ex generale Nato | eletto nuovo presidente della Repubblica ceca

(Di domenica 29 gennaio 2023) I sondaggi stavolta non si sono sbagliati. A vincere il secondo turno delle presidenziali inè stato ilin pensione ed ex capo del comitato militareL'articolo proviene da il manifesto.

... più tardi rivendicato dagli anarchici greci in relazione al caso di Alfredo Abbonati per leggere anche Leggi anche Repubblica Ceca, ilNato in pensione Petrvince le elezioni Iran, ...L'exPetrha vinto il ballottaggio delle presidenziali nella Repubblica ceca contro l'ex premier conservatore Andrj Babis.ha ottenuto il 56.45% contro il 43.54 del suo avversario, ...

Repubblica Ceca, l’ex generale Pavel vince le presidenziali Il Sole 24 ORE

In Repubblica Ceca il ballottaggio tra il miliardario populista Babis e il generale filo-Nato Pavel (che ha s… la Repubblica

Repubblica Ceca: eletto presidente Pavel, ex generale della Nato. L’Ucraina al centro della campagna… Il Fatto Quotidiano

Repubblica Ceca, il generale Nato in pensione Petr Pavel vince le elezioni la Repubblica

Repubblica ceca, ex generale Nato Pavel favorito al ballottaggio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

L'opinione pubblica ceca è ferita dal modo in cui si fa politica nel Paese e bisogna portare un cambiamento che richiederà l'impegno di ...Il generale in pensione Petr Pavel ha vinto le elezioni presidenziali nella Repubblica Ceca con un margine senza precedenti sul suo rivale, l’ex primo ministro Andrej Babis, e con un’affluenza alle ur ...