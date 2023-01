Pattinaggio velocità | Assoluti 2023 | Andrea Giovannini e Laura Peveri vincono i titoli mass start

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Si è conclusa, sul ghiaccio di Baselga di Pinè, l’edizionedei campionati italianidi pista lunga.(Fiamme Oro) si è aggiudicata il secondo titolo tricolore in questa edizione dopo il trionfo nell’Allround, confermandosi campione in carica nella gara con partenza in linea davanti a Katia Filippi (Fiamme Oro) eLorenzato (Noale Ice). Tra gli uomini vittoria sudata e raggiunta nel finale per(Fiamme Gialle), primo nello sprint davanti a Mattia Peghini (C.P. Pinè), secondo, e Fabio Francolini (Aeronautica Militare), terzo. Settimo titolo in carriera per il finanziere trentino nella specialità della. SportFace.