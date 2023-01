Pattinaggio figura | Guignard e Fabbri vincono l’oro

(Di domenica 29 gennaio 2023) Alla Metro Arena di Espoo, in Finlandia, è calato il sipario sui Campionati Europei didi, la cui edizione 2023 passerà alla storia come quella dei record per l`Italia. La danza ha infatti portato in dote le quarta medaglia tricolore nella manifestazione, visto che Charlenee Marco(Fiamme Azzurre) hanno conquistato il titolo continentale. La coppia italiana si è messa al collo l`ambita e agognata medaglia d`oro pattinando un programma - recita una nota della Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio) - complessivamente superiore a quello degli avversari, senza lasciare alcuna possibilità alla concorrenza, come testimoniato dal fatto di essersi imposta sia nella Rhythm Dance di venerdì che nella Danza Libera del sabato., oltre a ...

Alla Metro Arena di Espoo è calato il sipario sugli Europei del 2023 didi, che passerà alla storia come quella dei record per l'Italia. Per la squadra azzurra è finita in bellezza, perché la danza ha portato in dote le quarta medaglia tricolore nella ...E' un'Italia da record quella che vista alla Metro Arena di Espoo (Finlandia), dove si sono svolti i Campionati Europei didi. La danza ha infatti portato in dote le quarta medaglia tricolore nella manifestazione: Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) hanno primeggiato al termine dei due ...

Pattinaggio di figura, Europei 2023: Guignard/Fabbri in testa dopo la rhythm dance! Azzurri a caccia dell'oro OA Sport

Calendario Europei pattinaggio artistico 2023 oggi: orari venerdì 27 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2023 in DIRETTA: GUIGNARD/FABBRI DANZANO NELL'ORO! L'Italia vince il medagliere! OA Sport

Storico successo: oro e argento all'Italia ai Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico RaiNews

Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri oro nella danza agli Europei la Repubblica

Guignard e Fabbri d’oro nella danza agli Europei pattinaggio di figura: Italia domina il medagliere Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la medaglia d’oro nella danza agli Europei ...Il momento che i grandi amanti della danza sul ghiaccio e del pattinaggio di figura attendevano da tempo è finalmente arrivato. Charléne Guignard e Marco Fabbri rispettando ampiamente i favori del pro ...