Pattinaggio di figura | Guignard Fabbri vincono gli Europei | “È il lavoro di una vita | festeggiamo in Lapponia”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Charlenee Marcohanno conquistato la medaglia d’oro agli2023 didi. La nostra coppia di danza ha strabiliato sul ghiaccio di Espoo (Finlandia) e ha trionfato meritatamente. Gli azzurri hanno incrementato il vantaggio che avevano accumulato durante la rhythm dance nei confronti dei britannici Lilah Fear e Lewis Gibson, che hanno cercato il ribaltone nella free dance ma non sono riusciti a impensieriere i nostri portacolori. Charlenee Marcosono stati valutati con un bel 124.91 (69.05 per la parte tecnica, 55.85 per i loro components) e sono saliti sul gradino più alto del podio con il punteggio complessivo di 210.44, contro il 207.89 dei diretti avversari. L’Italia ha così festeggiato il secondo titolo in ...

Alla Metro Arena di Espoo è calato il sipario sugli Europei del 2023 didi, che passerà alla storia come quella dei record per l'Italia. Per la squadra azzurra è finita in bellezza, perché la danza ha portato in dote le quarta medaglia tricolore nella ...E' un'Italia da record quella che vista alla Metro Arena di Espoo (Finlandia), dove si sono svolti i Campionati Europei didi. La danza ha infatti portato in dote le quarta medaglia tricolore nella manifestazione: Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) hanno primeggiato al termine dei due ...

Pattinaggio di figura, Europei 2023: Guignard/Fabbri in testa dopo la rhythm dance! Azzurri a caccia dell'oro OA Sport

Calendario Europei pattinaggio artistico 2023 oggi: orari venerdì 27 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Europei 2023, pattinaggio di figura: oro a Charléne Guignard e Marco Fabbri nella danza. Il video RaiNews

LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2023 in DIRETTA: GUIGNARD/FABBRI DANZANO NELL'ORO! L'Italia vince il medagliere! OA Sport

Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri oro nella danza agli Europei la Repubblica

Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la medaglia d’oro agli Europei 2023 di pattinaggio di figura. La nostra coppia di danza ha strabiliato sul ghiaccio di Espoo (Finlandia) e ha trionfa ...Guignard e Fabbri d’oro nella danza agli Europei pattinaggio di figura: Italia domina il medagliere Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la medaglia d’oro nella danza agli Europei ...