Partorisce e vince 100mila euro | l' incredibile lotteria degli scontrini

(Di domenica 29 gennaio 2023) Lapremia nuovamente le Marche. Una giovane coppia residente nella provincia di Macerata si è vista assegnare uno dei dieci premi nazionali di ben 100.000che vengono estratti mensilmente e ha riguardato il codiceabbinato ad uno scontrino di acquisto di generi alimentari. Per i funzionari ADM Ufficio regione Marche è sempre piacevole ricevere i fortunati vincitori, ma la gioia e l'incredulità che hanno visto negli occhi della giovane coppia, che nei giorni scorsi si è presentata con la loro bimba di poche settimana, ha suscitato in tutti una forte emozione. La giovane mamma ha dichiarato che la loro bimba non era ancora nata nel momento del fortunato acquisto e che la comunicazione della vincita è arrivata pochi giorni dopo il lieto evento, certamente una gioia ...

