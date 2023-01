(Di domenica 29 gennaio 2023) Primo rinforzo per Pecchia in questo mercato invernale, ilha chiuso per l’arrivo di Lucadalla Cremonese Primo rinforzo per Pecchia in questo mercato invernale, ilha chiuso per l’arrivo di Lucadalla Cremonese. L’esterno èquesta mattina ae sarà a disposizione di Pecchia per i prossimi allenamenti. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Continua il pressing delsu. Il calciatore del Genoa Lennart Czyborra potrebbe andare in Spagna dove il Malaga ci prova. CALCIOMERCATO SERIE C - Il Pordenone ci prova per Andrea ...Il direttore sportivo delMauro Pederzoli ai microfoni di TVha fatto luce sul mercato dei ducali: "Tutino è uscito e verrà sostituito, ma fin quando non firmaè un giocatore della Cremonese. Per il resto abbiamo tanti attaccanti con qualità ...

Parma, il ds Pederzoli: "Zanimacchia non ha ancora firmato. Vazquez Con la A c'è il rinnovo" TUTTO mercato WEB

Parma, le ultime di mercato: Zanimacchia a un passo - Video Gazzetta di Parma

Serie A, l'Inter ringrazia Lautaro e vince a Cremona. Zanimacchia in campo nel finale Parma Live

Il Parma si consola con Zanimacchia: Oosterwolde è ufficialmente del Fenerbahçe ParmaToday

Parma, Zanimacchia è arrivato a Collecchio: le ultime Calcio News 24

C’E’ POCO DA PARLARE” PECCHIA: “TUTTI GIOCANO PER VINCERE, NOI PER DARE UN SENSO A QUELLO CHE STIAMO FACENDO” (VIDEO) / I CONVOCATI / CURIOSITA’ / INFO TIFOSI OSPITI In Settimana Un esterno per ...dalla Cremonese dovrebbe arrivare nelle prossime ore Zanimacchia, intanto però sul campo le cose non stanno andando bene. E’ attesa una decisione da parte della proprietà americana che dovrà decidere ...