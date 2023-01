Paris 2° nel superG bis di Cortina | vince ancora Odermatt

(Di domenica 29 gennaio 2023)D'AMPEZZO (ITALPRESS) – Dominiksi piazza al secondo posto nelbis did'Ampezzo, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sull'Olympia delle Tofane, il 33enne carabiniere di Merano chiude a 76 centesimi dal vincitore, lo svizzero Marco, che con 1'25?13 concede sulle nevi italiane la doppietta che gli vale il 19esimo sigillo in carriera, l'ottavo stagionale. Terzo, a 1?03 dal leader della classifica assoluta e di specialità, l'austriaco Daniel Hemetsberger. Altri due azzurri nella top 10: nono Guglielmo Bosca a 1?35, decimo Christof Innerhofer a 1?45. A punti anche Florian Schieder, 18esimo a 2?17, e Matteo Marsaglia, 21esimo a 2?21.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

CORTINA D'AMPEZZO. Il ritorno sul podio al momento giusto: Dominikritrova il sorriso in una soleggiata Cortina d'Ampezzo e si prende un secondo posto di classesuperG che porta verso i Mondiali di Courchevel - Méribel. "In questa stagione non pensavo di ...Diventato ormai adolescente Sebastien vive ancorapiccolo villaggio di Saint Martin insieme ... un film di Jaume Collet - Serra, con Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Jared Padalecki,...

Odermatt è imbattibile, bis a Cortina nel giorno del gran ritorno sul ... NEVEITALIA.IT

Sci, SuperG Cortina: vince ancora Odermatt, Paris è 2° Sky Sport

Paris torna sul podio, è secondo nel superG di Cortina la Repubblica

Cortina, la prova di Dominik Paris nelle immagini di Eurosport Sciare

Varenne, Parigi e la rivoluzione iniziata nel 1999 La Gazzetta dello Sport

Marco Odermatt fa il bis nel superG di Cortina. L'Italia può godersi un redivivo Dominik Paris che conquista il secondo posto e altri due piazzati in top 10. Il fuoriclasse elvetico ha messo così il ...Dominik Paris ha conquistato uno splendido secondo posto nel secondo superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. L’azzurro è sceso con il pettorale numero ...