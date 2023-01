Papa Francesco | “Rispettiamo e promuoviamo sempre la vita”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 29 gennaio 2023) ROMA – “Oggi vi propongo tre sfide. La prima è non sprechiamo il dono che noi siamo. Ciascun uomo e donna è ricco di talenti e dignità, amato da Dio. Quando una persona si lascia andare, spreca se stessa”. Lo ha dettodurante l’Angelus a Piazza San Pietro. “La seconda è quella di non sprecare i doni che abbiamo, perchè nel mondo non vada sprecato un terzo della produzione totale alimentare, mentre c’è gente che muore di fame. “La terza sfida – aggiunge il Pontefice – è quella di non scartare le persone, perchè la cultura odierna dice ‘ti uso finchè mi servi’, e così si trattano i più fragili, i bambini non ancora nati, gli anziani, i disagiati.la”.ha poi rivolto un appello perchè ...