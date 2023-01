Papa Francesco durante l’Angelus | “Rispettiamo e promuoviamo sempre la vita”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 29 gennaio 2023) ROMA – “Oggi vi propongo tre sfide. La prima è non sprechiamo il dono che noi siamo. Ciascun uomo e donna è ricco di talenti e dignità, amato da Dio. Quando una persona si lascia andare, spreca se stessa”. Lo ha dettoa Piazza San Pietro. “La seconda è quella di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: minuti di tensione prima Angelus poi torna libero Di Maio e ilparlano della Libiaricorda Sassoli: “Si è prodigato per il bene comune”a Che tempo che fa: “La guerra viene prima delle persone”a L’Aquila per ...