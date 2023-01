Paolo Conticini | chi è la moglie Giada Parra | età | lavoro | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023)è la donna al fianco dida ormai quasi trent’anni. Riservata, schiva, suda poco tempo.è ladi, la donna che gli è accanto da ormai quasi trent’anni. Scopriamo qualcosa in più sulla persona che ha conquistato il cuore dell’attore che fa parte del cast della fiction Un professore., ladell’attore italianoè nativa di Pisa ed nata nel 1975, ha quindi 45 anni di età. Ha un passato come modella e miss, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche proprio nella città Toscana. Di ...