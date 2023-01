Palomonte | auto in fiamme | 72enne salvato dai Vigili del Fuoco

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Momenti di paura questo pomeriggio a, dove un uomo è stato messo in salvo dalla suaindaideldi Eboli . L’episodio si è verificato in via Usciglito, in località Bivio di. Era il primo pomeriggio di oggi quando una macchina Fiat Panda a Gpl, alla cui guida vi era un uomo di 72anni di Giffoni Valle Piana, forse a causa di un guasto meccanico, è stata avvolta dalle. Immediata la chiamata ai soccorsi, al 112 e al 115. Sul posto sono giunti ideldel distaccamento di Eboli che hanno domato leche hanno ridotto l’in carcassa e messo in salvo ...

