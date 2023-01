Se continuiamo con questo atteggiamento ementalità faremo un grande campionato . Godiamoci il momento ma restiamo concentrati per la partita contro la Sampdoria ", concludeCommenta per primo Raffaele, allenatore del Monza , ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa della Juve: 'Il Dottor ... Se continuiamo conmentalità possiamo fare un gran bel ...

Palladino, questa vittoria resterà nella storia del Monza - Lombardia Agenzia ANSA

Palladino: «Questa partita resterà nella storia del Monza» - ilNapolista IlNapolista

Palladino in diretta con la cravatta gialla di Galliani dopo Juve ... Fanpage.it

Palladino, questa vittoria resterà nella storia del Monza La Sicilia

Pessina a Dazn: "Questa vittoria non mi stupisce, Palladino ha il ... Monza-News

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro la Juventus: "Oggi è tutto emozionante: la vittoria, la prestazione e i complimenti di Alle ...I meriti di Palladino E' una persona intelligente e sa di calcio ... lui è arrivato in corso d'opera e ha saputo adattare il gioco alle caratteristiche della rosa. Questo gruppo ha una sinergia ...