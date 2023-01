(Di domenica 29 gennaio 2023) La stessa donna portata in ospedale con undiha raccontato il suo malore a Tgcom24 : " Ho una cardiopatia ed è da due settimane che in aula si gela . Dai climatizzatori sembrava ...

Una donna impegnata in un corso di formazione all'Università diè stata ricoverata con undi ipotermia , per essersi sentita male a causa delle basse temperature in aula. È il secondo caso nell'arco di pochi giorni registrato nel capoluogo ...... pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio alcostituzionale di ...

Palermo, principio di ipotermia per una studentessa all'Università: nuovo caso dopo l'alunna delle elementari Virgilio Notizie

Niente riscaldamento in aula, corsista si sente male all'Università: "Principio di ipotermia" PalermoToday

Incendio traghetto Palermo, 260 persone salvate: cosa è successo Tag24

Palermo, principio d'incendio in piazza Bellini spento da un passante con un secchio d'acqua Giornale di Sicilia

Piccolotti (Sinistra Italiana): “Un insegnante fa lo stesso identico lavoro a Palermo e a Milano, no agli stipendi differenziati” Orizzonte Scuola

L’onorevole Scarpinato (ex Pm ed ex Procuratore generale di Palermo trasferitosi recentemente a palazzo Madama secondo il tradizionale principio ...È successo all'università del capoluogo siciliano. Nei giorni scorsi, una bambina di 10 anni era stata ricoverata a causa del freddo a scuola per la mancanza di riscaldamenti ...