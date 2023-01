Palazzo Chigi dopo agli attentati anarchici per Cospito | “Lo Stato non tratta con chi minaccia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) “Lonon scende a patti con chi”. La scia diiniziati a dicembre e intensificatisi negli ultimi giorni in seguito allo sciopero della fame di Alfredo, l’anarchico detenuto al 41-bis, provocano la risposta di. Netta, inequivocabile, senza appello: se glipensavano di aprire una breccia, la presa di posizione della presidenza del Consiglio è un muro. “Azioni del genere non intimidiranno le istituzioni. Tanto meno se l’obiettivo è quello di far allentare il regime detentivo più duro per i responsabili di atti terroristici. Lonon scende a patti con chi”, fa vergare in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloniaver ripercorso quanto ...