Pakistan | pullman precipita in un burrone e prende fuoco | 39 morti Salvati tre passeggeri

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilstava facendo un’inversione a U, quando si è schiantato contro un pilastro del ponte, cadendo successivamente in unndo. L’incidente è avvenuto nella provinciaa del Balochistan sudoccidentale. A bordo del mezzo c’erano 48: almeno 39 sonoe altri quattro sono rimasti feriti. Il bus stava viaggiando dalla città di Quetta a Karachi quando è finito in unnel distretto di Lasbela. I soccorritori hanno spostato i cadaveri e i feriti negli ospedali vicini. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

