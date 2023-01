Simili tragedie sono comuni ina causa di imbarcazioni vecchie che spesso si rovesciano perche' sovraccariche. Inoltre, molti nel Paese non sanno nuotare, in particolare le donne che sono ...Almeno dieci bambini sono morti annegati in seguito aldi una barca sul Tanda, un lago della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord ...

Pakistan, naufragio nel nord-ovest: morti 10 bambini - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Almeno dieci bambini sono morti nel naufragio di una barca in Pakistan Il Post

Pakistan, naufragio nel nord-ovest: morti 10 bambini Tiscali Notizie

Pakistan, naufragio nel nord-ovest: morti 10 bambini - Mondo Agenzia ANSA

Barca si rovescia nel lago: almeno 10 bambini tra i 7 e i 14 anni morti nel naufragio in Pakistan Fanpage.it

Dieci bambini sono morti annegati in seguito al naufragio di una barca sul Tanda ... ma sei sono in gravi condizioni. Sempre in Pakistan, 41 persone sono morte nell’incidente di un autobus caduto in ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...