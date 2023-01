(Di domenica 29 gennaio 2023) Di seguito ecco ledi. Una partita scoppiettante come era facile pronosticare: ecco idei giocatori in campo. Ledicalzano perfettamente con quelli che erano i pronostici della partita. Una partita dalle mille interpretazioni, con entrambe le squadre coinvolte che si sono date battaglia alla ricerca della vittoria. CanvaAlla fine il dominio è stato netto. Cosa che vedendo gli incontri precedenti si poteva facilmente intuire. L’altra cosa che era facilmente prevedibile dall’inizio era la spettacolarità della gara. Le attese non sono state tradite per alcun motivo. Ci sarà tanto di cui parlare dunque.2-1A: le ...

La capolistaè ormai lontana 12 punti (ed una partita in meno), ma gli uomini di Sarri rimangono in corsa per l'obbiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Buon pareggio, ......00 Rinky Hijikata, Jason Murray Kubler - Hugo Nys, Jan Zielinski 2 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Milan - Sassuolo 2 - 5 15:00 Juventus - Monza 0 - 2 18:00 Lazio - Fiorentina 0 - 0 20:45- Roma ...

Napoli Roma, le pagelle casanapoli.net

LIVE Napoli-Roma - I voti del match Voce Giallo Rossa

Pagelle Napoli-Roma 2-1 Serie A: i voti Juve Dipendenza

Napoli-Roma le pagelle e il tabellino della partita Sport News.eu

Salernitana-Napoli 0-2, le pagelle Sky Sport

Segui con noi la Diretta Live di Napoli-Roma, sfida valida per la ventesima giornata di Serie A in programma oggi, 29 gennaio, alle 20:45 ...I brianzoli espugnano lo Stadium, battendo di nuovo i bianconeri: niente "magia" per Di Maria, Ciurria domina la sua zona di campo.