Pagamenti con il POS | anche il cliente paga la commissione | ecco ciò che non avevamo ancora capito

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 29 gennaio 2023) Viviamo nell’epoca della digitalizzazione deie del progressivo addio al contante. Ma i nuovi dispositivi in circolazione, a partire dal Pos, stanno riservando qualche spiacevole sorpresa. Pos quanto mi costi. Icon carta di credito, si sa, hanno i loro pro e i loro contro, e in Italia alcuni esercenti emolti clienti faticano ad abbandonare le transizioni con i contanti per passare al sistema elettronico. Complicii costi più o meno occulti. Pos(Ilovetrading.it)Se per negozianti, ristoratori, commessi ed esercenti in generale itramite Pos e carte di credito in generale possono risultare scomodi per via della tassazione e dei costi di mantenimento, dall’altra ...