Ostia | scompare all’improvviso senza tracce | l’appello per ritrovare Viviana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 gennaio 2023). La sparizione improvvisa di una persona è sempre in grado di creare ansia, apprensione e paura per le sue condizioni di salute. Soprattutto se si tratta di un soggetto fragile, che ha bisogno di cure, attenzioni e della vicinanza delle sue persone care. Nelle comunità, si tratta sempre di una notizia che coinvolge tutti, perché tutti i cittadini sono chiamati in causa per poter contribuire al ritrovamento. Come nell’ultimo caso avvenuto ad. Si tratta di una donna di nome, che stando alle informazioni arrivateci anche in redazione, avrebbe fatto perdere le proprienella giornata di ieri, 28 gennaio 2023,nessuna pista da poter seguire per il suo ritrovamento. La tempestività è fondamentale in questi casi, perché più passano le ore e più ...