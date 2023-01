Osimhen è un gol da fenomeno | rivedi la prodezza del nigeriano – VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Victorha siglato un gol bellissimo durante Napoli-Roma, ilsegna il suo 13simo gol in Serie A. Bellissima l’azione che porta il Napoli al gol contro la Roma, perfetto il passaggio di Mario Rui, che in mezzo a tre riesce a trovare l’imbucata giusta per Kvaratskhelia. Il georgiano pennella un cross al bacio con il sinistro, ma il vero capolavoro lo fa. La palla del georgiano è lenta, mastoppa la palla di petto, palleggio con il ginocchio e tiro di destro sotto la traversa, su cui nulla può fare Rui Patricio. Un movimento fenomenale quello diche dimostra di essere cresciuto a dismisura, anche tecnicamente. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

... la Roma attenta a non cedere la posizione 2023 - 01 - 29 21:10:16 22' Il Napoli tiene il possesso e cerca spazio 2023 - 01 - 29 21:04:56del Napoli 17'di. Cross dalla sinistra di ...Sarà una bella sfida in cui sarà fondamentale non prendereperché poi davanti abbiamo la ... Attacco affidato aaffiancato da Politano e dal rientrante Kvaratskhelia. QUI ROMA " Mentre tiene ...

Napoli-Roma 1-0: incredibile gol di Osimhen Corriere dello Sport

Azione magnifica! La sblocca Osimhen su assist di Kvara! Tutto Napoli

Osimhen, gol da PlayStation! La reazione di Simeone e Mourinho AreaNapoli.it

Osimhen, ennesimo gol: in sole 16 presenze già eguagliato il record del 2022! CalcioNapoli24

Napoli - Roma 1-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita Virgilio Sport

Dopo 45 minuti il Napoli è avanti sulla Roma grazie a un super-gol di Osimhen. All'intervallo Mario Rui, terzino azzurro, è intervenuto al microfono di DAZN: " Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto f ...LIVE – Napoli e Roma in campo al Maradona. Partita di cartello tra partenopei e giallorossi per la prima partita del girone di ritorno in serie A Finisce il primo tempo con il Napoli in vantaggio. I ...