(Di domenica 29 gennaio 2023) Due persone sono state trovate morte questa sera in un' abitazione a, in provincia di Chieti. L'ipotesi è che si tratti di omicidio - suicidio maturato in ambito familiare. Erano due fratelli ...

Due persone sono state trovate morte questa sera in un' abitazione a, in provincia di Chieti. L'ipotesi è che si tratti di omicidio - suicidio maturato in ambito familiare. Erano due fratelli e avevano rispettivamente 70 e 75 anni Secondo le prime ricostruzioni,...E il terzo dramma familiare nelle ultime 24 ore dopo quello di Nuvolento (Brescia), dove una donna ha ucciso a coltellate il marito davanti al figlio 15enne , e di Napoli, dove una coppia (lui 76enne ...

Omicidio-suicidio a Ortona, soffoca il fratello disabile e si toglie la vita ilmessaggero.it

Ortona, soffoca l'anziano fratello disabile e poi si suicida impiccandosi leggo.it

Soffoca il fratello disabile e poi si suicida IL MONDO - RIVISTA ITALIANA ILLUSTRATA DI POLITICA, ECONOMIA, CULTURA E SOCIETA'

Bryan Adams: "Per una prostata sana dovrei fare sesso 27 volte al ... R101

Arretramento della ferrovia a Pesaro e ora anche a Fano, sindaci ... il Resto del Carlino

Due persone sono state trovate morte questa sera in un’abitazione a Ortona, in provincia di Chieti. L’ipotesi è che si tratti di omicidio-suicidio maturato in ...Un uomo, con problemi di disabilità, di 75 anni avrebbe soffocato e ucciso il fratello 70enne, poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi in casa. Tutto sarebbe successo in ...