Oriana Marzoli e Luca nascondono il vino | l’accusa di Antonella

e Daniele Dal Moro hanno nuovamente trovato un punto d'incontro e, che piaccia o meno, insieme sono veramente carini. Ieri la bella venezuelana ha letto la lettera di Michela , sorella ...Ancor prima dello spoiler su Sanremo era finito al centro delle polemiche per via di un'uscita a dir poco infelice su, scatenando non solo le ire dei telespettatori ma perfino quelle ...

"Grande Fratello Vip", torna la pace tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro TGCOM

Alberto De Pisis sbotta contro Oriana Marzoli nella notte Novella 2000

Coccole serali per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli - Mediaset Infinity Grande Fratello

Nicole Murgia imita Oriana Marzoli e cita la nomination di Edoardo, Antonella: Basta parlare di me Fanpage.it

La gelosia di Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro bersagliati fuori dal GF Vip: chiesta l'uscita dalla Casa di entrambi. La ship tra i due non convince ...Il sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip 7 ha sempre una valenza particolare: gli autori permettono ai concorrenti di lasciarsi andare un po’ fornendo loro dell’alcool. Tra questi c’è una gie ...