Omicidio confessato sulla scheda elettorale | nuovo sopralluogo a Villasanta Monza | la polizia scava per cercare il cadavere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Siancora a, comune alle porte di. Ai confini con Arcore, nel cantiere abbandonato dove doveva sorgere un albergo e un centro sportivo, lahato fino al tramonto perun. Quale? Quello del presunto” anonimamente in cabinalo scorso 25 settembre: “Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego”. Il messaggio era scritto a matita su unascrutinata nel seggio di, nella scuola elementare Oggioni. Da allora è stato aperto un fascicolo dalla Procura di, ma non è ancora chiaro se dietro a questo ...