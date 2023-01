Olimpiadi 2026 | Milano non vuole Torino Perché?

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 29 gennaio 2023), dove l’Italia torna protagonista. Ma come sempre accade, non soltanto nel nostro paese, l’apparecchiare la tavola in vista del grande evento rappresenta sempre un momento di frizioni, più o meno, scoperte.invernali-Cortina. Che evento prestigioso. Eppure rischiamo di arrivarci gonfi di polemiche, di scontri verbali, di veti, più o meno, incrociati. Niente di nuovo sotto il sole. Le medesime situazioni che si sono viste a Tokio, in occasione delledel 2020, disputatesi poi nel 2021, a causa della pandemia e che si stanno verificando anche a Parigi, la sede che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici, nel 2024. Le(I Love Trading)Certo è che se si placassero gli animi già abbastanza accesi le ...