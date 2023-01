Obbligo fatturazione elettronica | cosa cambia nel 2023 | attenzione a non sbagliare

(Di domenica 29 gennaio 2023) Arriva ile si riapre la questione sull’di, ci sono novità sulla tematica da tenere in considerazione per non incappare in seri problemi È arrivato l’anno nuovo e si riapre la questione sull’di fatturadei contribuenti con partita Iva nel regime forfettario, l’articolo 18 del Decreto Legge 36 del 2022 poteva essere oggetto di interpretazioni errate. E molti si chiedevano se sarebbe scattato l’diper chi, nell’anno di imposta 2022, avesse superato la soglia dei 25.000 euro.– ilovetradingA chiarire le cose è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate spiegando la giusta interpretazione ...

elettronica forfettari, in quali casi Il Decreto 36 del 2022 all'articolo 18 introduce l'dianche per i contribuenti forfettari. Per alcuni a partire dal 1 ...36 del 2022 , l' Agenzia delle Entrate esclude dall'dielettronica le partite IVA in regime forfettario con ricavi o compensi inferiori alla soglia dei 25.000 euro nel 2021 e ...

Nulla cambia nel 2023 per quel che riguarda l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti con partita Iva forfettaria.